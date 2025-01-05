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«Рома» — «Лацио»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Серии А

«Рома» — «Лацио»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Серии А
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Рома» — «Лацио».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.81.

«19-й тур Серии А. Римское дерби – «Рома» против «Лацио». На стадионе «Олимпико», который является домашним для обеих команд, состоится матч дня.

«Рома» в этом сезоне играет неровно. В прошлом — римляне заняли в Серии А шестое место. А сейчас, перед последним матчем первого круга, идут на десятом. И от шестого места их отделяет 12 очков. Я считаю, что на данный момент это провал. Возможно, в клубе надеялись на то, что приобретённый летом у «Жироны» Довбик будет исправно забивать. Но не вышло – 16 игр и пять забитых мячей. Кстати, как и у Дибалы, на которого тоже были возложены большие надежды, — всего лишь пять мячей. Поэтому в 18 играх чемпионата забито всего 24 мяча у «Ромы».

Италия — Серия А . 19-й тур
05 января 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Лацио» намного всё стабильнее, чем у соперника. Четвёртое место, клуб находится в зоне Лиги чемпионов. Вряд ли можно будет ему соперничать за более высокие места с «Аталантой», «Наполи» и «Интером», которые идут выше. Но четвёртое место — за него можно побиться с «Ювентусом» и «Фиорентиной», возможно, с «Миланом» и «Болоньей».

Говорить о том, как команды играют дома и на выезде, нет никакого смысла. Как я сказал выше, стадион является для обеих домашним. А вот обратить внимание на то, что в пяти последних матчах между собой они забили меньше двух голов за игру, я думаю, стоит. Одна игра закончилась 0:0, а четыре — со счётом 1:0 и 0:1. Так что «пляшем от этого».

Предлагаю рассмотреть ставку на общий тотал голов меньше 2.5 с коэффициентом 1.81», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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