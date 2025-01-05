«Рома» — «Лацио»: ставка Эльвина Керимова на встречу чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Лацио».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Рома» и «Лацио» сыграют в дерби, которое пройдёт в 19-м туре Серии А. В прошлом матче с «Миланом» «Рома» смотрелась очень достойно, хотя первый тайм был в пользу соперника по игре. Но во втором тайме клуб из Рима свои моменты находил, и Дибала провёл, возможно, лучший матч в сезоне, и моменты у «Ромы» ещё были, чтобы забить и победить. Так что это была хорошая игра с обоюдными возможностями. И, в общем, было видно, что в атаке обе команды были лучше, чем в защите.

«Лацио» сыграл вничью с «Аталантой», в конце пропустив, 1:1 тоже. Хотя римляне тут могли уступить, у «Аталанты» были явные возможности, чтобы выиграть тот матч. Так что я бы не назвал игру в защите команды Барони в том матче эталонной. Точно она такой не была. «Лацио» очень хороший сезон проводит, и никто не ждал, что команда будет так высоко и будет решать серьёзные задачи, бороться за Лигу чемпионов.

Я бы в этом матче тоже, наверное, учитывал проблемы в защите, которые проявились в прошлых встречах команд: у «Ромы» с «Миланом», у «Лацио» — с «Аталантой». И в атаке обе команды хороши, у подопечных Раньери очень сильный состав как ни крути, несмотря на то что сезон провальный. Исполнители классные, и тренер по-разному, как мы видим, работает и находит возможность использовать своих плеймейкеров, играет не примитивно. «Лацио» силён флангами, силён в доставке мяча в штрафную. Клуб тоже моменты создаёт.

И я думаю, что в этом матче стоит взять «обе забьют». Мне кажется, дерби получится результативным, и коэффициент 1.75 на это достойный», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».