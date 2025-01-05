«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Игоря Семшова на игру АПЛ 5 января

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.85.

«На «Энфилде» состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» подходит ко встрече в потрясающей форме. Под руководством Арне Слота команда демонстрирует впечатляющую серию из матчей без поражений.

В последних трёх турах «красные» буквально разгромили своих соперников: «Тоттенхэм» был повержен со счетом 6:3, «Лестер» — 3:1, а «Вест Хэм» не устоял перед атакующим напором, пропустив пять безответных мячей. Особо выделяется Мохамед Салах, который забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 18 матчах текущего сезона. «Ливерпуль» занимает первое место в таблице, отрываясь от ближайшего преследователя на шесть очков.

«Манчестер Юнайтед», напротив, переживает серьёзный кризис. Под руководством Рубена Аморима команда опустилась на 14-е место. «Красные дьяволы» проиграли пять из шести последних матчей в АПЛ, не забив ни одного гола в трёх предыдущих встречах. Кризис затрагивает как оборонительную линию, так и атаку: за последние три матча команда пропустила семь голов, не продемонстрировав достойной борьбы.

Учитывая вышесказанное, считаем «Ливерпуль» явным фаворитом встречи и поставим на его победу с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».