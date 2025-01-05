«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Алексея Андронова на игру АПЛ

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 за 1.78.

«Матч английской Премьер-лиги. Игра таких соперников между собой всегда вызывает большое внимание. Плюс «Ливерпуль», конечно, пока по этому сезону выглядит абсолютно лучшей командой в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» переживает определённый период трансформации. Я полагаю, что период трансформации вряд ли поможет им в этом матче добиться хорошего результата. Скорее всего, «Ливерпуль» матч выиграет, но получиться это может довольно непросто.

Рубен Аморим умеет выстраивать игру с топ-соперниками. Я думаю, что он и здесь с задачей этой справится. Вполне возможно, что «Манчестер Юнайтед» забьёт, тогда «Ливерпулю» потребуется для достижения результата забивать не один раз. Поэтому я выберу ставку «победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5», своеобразное комбо с коэффициентом 1.78. Мне кажется, что выглядит это всё очень хорошо. Счёт 2:1 или 3:1 в этом матче, я думаю, легко можно предрекать», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».