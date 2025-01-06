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«Интер» — «Милан»: ставка Александра Мостового на финал Суперкубка Италии

«Интер» — «Милан»: ставка Александра Мостового на финал Суперкубка Италии
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Милан».

Ставка: 1:1 за 6.00.

«Миланское дерби состоится в рамках финала Суперкубка Италии – «Интер» сыграет с «Миланом». Встреча пройдет на нейтральном стадионе в Саудовской Аравии, где игрались также и полуфиналы на днях. Все понимают, что команда Индзаги является фаворитом тут. Но я все равно жду борьбы и интриги.

Соперники в ½ финала у обеих команд были разными. «Интер» встречался с «Аталантой», с которой они сейчас ведут борьбу за лидерство в Серии А. Игра была тяжелой, бергамаски грамотно прессинговали, держались большую часть матча. Но все же класс «Интера» оказался выше, во втором тайме Дамфрис сделал дубль. Команда Гасперини не смогла даже один мяч отыграть.

Суперкубок Италии . Финал
06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Милана» же вышел чуть более остросюжетный матч с «Ювентусом». Если говорить про их форму, то обе команды отстают от лидеров в Серии А, часто теряют очки. Туринцы почти не проигрывают, но они при этом чаще побед умудряются играть вничью. «Милан» же в целом нестабилен, во время зимнего перерыва он сменил тренера. В очной встрече «Юве» лучше начал, Йылдыз быстро открыл счет. Но ко второму тайму миланцы начали забирать инициативу, Команда Мотты сыграла на удержание счета и потерпела неудачу – 1:2.

Сейчас эти два географических соседа по-разному проводят сезон. Как я говорил, «Милан» выступает далеко не лучшим образом, часто теряет очки. В Серии А он даже за еврокубки пока не борется. Ну а «Интер» является одним из главных претендентов на Скудетто в этом сезоне. Несмотря на разницу в уровнях, в очной встрече пару месяцев назад победу одержал именно «Милан» (2:1). Но это была одна из последних неудач «Интера» во всем сезоне. После этого клуб почти только побеждал.

В общем, я верю тут в «Интер», который явно достоин выиграть Суперкубок Италии. С другой стороны, «Милан» тоже способен «показать зубы», все-таки это дерби. Рискну и поставлю на ничью у них в основное время — счет 1:1. Котировка составляет 6.00», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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