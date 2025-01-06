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«Минера» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на матч Кубка Испании

«Минера» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на матч Кубка Испании
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка Испании «Депортива Минера» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-2.5) за 1.78.

«Минера» выступает в четвёртом дивизионе испанского футбола. В текущем сезоне демонстрирует средние результаты, занимая место в середине турнирной таблицы.

Кубок Испании . 1/16 финала
06 января 2025, понедельник. 21:00 МСК
Минера
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» Мадрид подходит к матчу в отличной форме. Команда Карло Анчелотти уверенно идёт в тройке лидеров Ла Лиги, сохраняя шансы на титул. В предыдущем раунде Кубка Испании «Реал» разгромил скромный «Санта-Андреу» со счётом 6:0, показав серьёзный настрой на турнир.

Однако в матче с «Минерой» Анчелотти, вероятно, даст отдых основным игрокам, чтобы сохранить их свежесть для более важных встреч. Молодые таланты, такие как Родриго и Камавинга, получат шанс проявить себя.

Несмотря на ротацию состава, разница в классе остаётся огромной. «Реал» Мадрид является явным фаворитом. Поставим на исход: победа «Реала» с форой (-2.5) мяча. Такой вариант выглядит реалистичным, если учитывать атакующий потенциал гостей», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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