«Интер» — «Милан»: фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на Суперкубок Италии

6 января «Интер» и «Милан» сразятся в финальном матче Суперкубка Италии. Решающая встреча пройдёт в Саудовской Аравии и начнётся в 22:00 мск. Пока соперники выявляют сильнейшего в миланском дерби, ты можешь забрать фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ:

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В полуфинальном матче «Интер» оказался сильнее «Аталанты». У «нерадзурри» нашёлся неожиданный герой. Защитник Дензел Думфрис оформил дубль и принёс своей команде победу со счётом 2:0. Коллектив Симоне Индзаги владел инициативой. Наставник заявил, что команда могла победить крупнее, но он полностью удовлетворён выступлением своих футболистов.

Полуфинал с участием «Милана» получился крайне интригующим. «Россонери» первыми пропустили в игре с «Ювентусом», но сумели отыграться и одержать волевую победу (2:1). Кристиан Пулишич реализовал пенальти, а затем туринцы забили автогол. Данный матч стал первым для Сержиу Консейсау в должности главного тренера «Милана». Он сменил на посту Паулу Фонсеку.

Победа над «Ювентусом» позволила «Милану» прервать серию соперника из 14 матчей без поражений. «Интер» тоже находится в хорошей форме. «Нерадзурри» победили пять раз подряд, при этом ни разу не пропустив. В текущем сезоне соперники встречались в сентябре. Тогда в рамках Серии А «Милан» победил со счётом 2:1. «Интер» является действующим обладателем Суперкубка Италии.

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