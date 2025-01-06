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«Северсталь» — «Спартак»: прогноз и ставки на матч КХЛ

«Северсталь» — «Спартак»: прогноз и ставки на матч КХЛ
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6 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» примет «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 2.43, что приблизительно равно 41% вероятности.

Победа «Северстали» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.65 (около 37% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.10 (примерно 22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Северсталь» — «Спартак» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.75, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.42. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.10. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.00.

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