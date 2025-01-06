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«Северсталь» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»

«Северсталь» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч «Северсталь» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.92.

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Новый год «Северсталь» начала с крупного поражения от московского «Динамо» (2:7). Андрей Козырев отметил, что у подопечных была возможность изменить исход в первые 10 минут второго периода, но преимущество реализовать не получилось. Шанс исправиться — приезд «Спартака». И мы вправе рассчитывать на голы.

«Северсталь» много забивает и пропускает. У «Спартака» результативность вообще одна из самых высоких в лиге. Соперники иногда выдают неудачные матчи, но в целом дела у них идут весьма неплохо. «Северсталь» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» — на третьей. Положение устойчивое, запас имеется.

Постепенно соперники начинают готовиться к плей-офф. Они совершили ходы перед дедлайном, заполучили новые ресурсы. Фаворита выявить очень трудно. Лучше «Северстали» дома выступает только «Салават Юлаев», но и «Спартак» прекрасен на выезде (в основное время проиграл только 4 из 20 гостевых встреч). Возьмём лучше ТБ 5.5 шайбы.

Все пять последних очных матчей в регулярке получились результативными. В четырёх из них соперники на двоих забросили шесть и более шайб. Забивать у них получается лучше, чем обороняться. Ждём веселья в Череповце.

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