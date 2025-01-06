«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч в Казани

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».

Ставка: «Ак Барс» победит за 2.22.

Соперники успели провести по одной игре в 2025 году. Выиграли, но по-разному. «Ак Барс» долго и упорно мурыжил «Ладу»: открыл счёт только в середине третьего периода, тут же пропустил в ответ, однако добился своего. 3:1, последняя шайба в пустые ворота. «Авангард» быстро решил вопрос в Нижнекамске: 3:0 к 17-й минуте, итоговые 5:1, единственная пропущенная в меньшинстве. Тяжко было только во втором периоде на фоне огромного количества удалений. Хорошо, что Никита Серебряков подтащил.

Единственная очная встреча сезона осталась за омичами. Вот только было это в первой половине сентября. Грубо говоря, от того «Авангарда» осталось лишь название. Новый тренер, существенные изменения в составе. А значит, брать в расчёт ту игру абсолютно бессмысленно.

Расклад видится следующим. Две перестраивающиеся команды с солидными ресурсами, начавшие новый этап жизни. Первая прошла с новым тренерским штабом предсезонку, и у неё за плечами пять месяцев регулярного чемпионата. Вторая только приступила к процессу. Разница во времени ощутимая.

Плюс преимущество своего льда. Этого вполне достаточно, чтобы поразмыслить над П1 за дородный коэффициент 2.22. Усложнять тут ни к чему, слишком уж много неизвестных: смена тренера и состава в Омске, вторая игра после паузы. Альтернатива — ИТБ 2.5 гола казанцев за 1.85. «Авангард» в Нижнекамске пропустил меньше ожидаемого благодаря вратарю, а «Ак Барс» накануне имел основания жаловаться на реализацию. Если верите в регресс к среднему значению, это ваш вариант.