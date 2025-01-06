«Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч АПЛ

6 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне местный «Вулверхэмптон» примет «Ноттингем Форест». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Питер Бэнкс.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ноттингем Форест» предлагается с коэффициентом 2.30, что составляет около 43% вероятности.

Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 3.60 — приблизительно 27%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20, что составляет около 30%.

В то же время аналитики считают, что матч «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.