«Металлург» — «Адмирал»: прогноз и ставки на матч КХЛ

7 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» примет «Адмирал». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург». Первое вбрасывание запланировано на 14:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.69, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа «Адмирала» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.70 (около 21% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.05 (примерно 24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Металлург» — «Адмирал» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.45, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.52. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.70.