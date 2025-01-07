«Локомотив» — «Витязь»: прогноз и ставки на матч в Ярославле

7 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» примет «Витязь». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.53, что приблизительно равно 64% вероятности.

Победа «Витязя» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 6.70 (около 14% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (примерно 22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Локомотив» — «Витязь» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.05, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.77. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 14.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.50.