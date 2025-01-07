«Металлург» — «Адмирал»: прогноз «Чемпионата» на матч в Магнитогорске

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Металлург» — «Адмирал».

Ставка: «Металлург» победит + тотал меньше 6.5 гола за 2.20.

Под занавес 2024 года «Металлург» набрал прекрасный ход: выиграл восемь из девяти матчей. Отставание от лидеров конференции становится всё меньше. Шансы действующего чемпиона закончить регулярку на первом месте в турнирной таблице Востока возрастают. Вывозят магнитогорцы за счёт уверенной обороны, вратарей и характера. Показательны волевые победы над «Автомобилистом» (2:1 Б) и «Авангардом» (2:1 ОТ). В обоих случаях сравняли в концовке.

На новогодний перерыв команда из Владивостока ушла без праздничного настроения, потерпев четыре поражения подряд. Мотивации прервать череду неудач должно быть много. Хоккеисты будут свежими и отдохнувшими, однако ехать в Магнитогорск после 10 дней простоя — малоприятная задачка.

«Металлург» уже немного вспомнил, что к чему. 5 января размялся на «Амуре». Предлагаем взять П1 + ТМ 6.5 шайбы. Слишком много заброшенных шайб не ждём. Только в одном-единственном из 18 предыдущих матчей с участием магнитогорцев было забито больше шести голов. И за этот отрезок подопечные Разина проиграли только четыре раза.

«Адмирал» чувствует себя уязвимо и редко забивает в гостях (в среднем два гола за игру). Хуже клуба из Владивостока на выезде выступают только явные аутсайдеры — «Амур», «Сочи» и «Барыс».