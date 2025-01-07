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«Локомотив» — «Витязь»: прогноз на матч КХЛ

«Локомотив» — «Витязь»: прогноз на матч КХЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Витязь».

Ставка: «Локомотив» победит + тотал больше 4.5 гола за 2.20.

Подопечные Игоря Никитина накануне уверенно победили ЦСКА — 4:1 было уже после двух периодов. Здорово выступил Александр Радулов, порадовало движение. Ярославцы возглавляют сводную таблицу КХЛ с внушительным отрывом от преследователей. «Локомотив» выигрывает около 80% от своих матчей. Если так пойдёт дальше, Кубок Континента видится неизбежностью.

Одно из поражений железнодорожникам нанёс «Витязь» (1:2) 14 октября в Балашихе. Главным героем матча стал Максим Дорожко, совершивший 43 сейва. В последней очной встрече погеройствовать у голкипера уже не получилось (пропустил пять шайб).

Отдых и изменение состава перед дедлайном не сильно помогли. 3 января «богатыри» проиграли «Куньлуню» (2:3 ОТ), а затем уступили СКА (2:5). Шансы на выход в плей-офф у «Витязя» ещё есть, но они становятся всё призрачнее. Команда показывает посредственный хоккей и много пропускает.

Напрашивается ставка на П1 + ТБ 4.5 шайбы. Если в Балашихе железнодорожники сумели забросить пять шайб, то в Ярославле тем более должны одержать результативную победу. «Витязь» выиграл только 6 из 18 выездных матчей.

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