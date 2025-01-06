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«Динамо» Мн — «Торпедо»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ

«Динамо» Мн — «Торпедо»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Динамо» Мн — «Торпедо».

Ставка: ТМ 6.5 за 1.40.

«После дальневосточного выезда в начале декабря минчан словно подменили: восемь побед в 10 играх и четыре подряд, в которых не пропускалось больше одной шайбы. С 25 декабря команда 13 забила и две шайбы пропустила. Главный по «сухарям» — Василий Демченко, который хорошо знаком с работой под давлением. Накануне динамовцы удачно сгоняли в Нижний Новгород: 3:0, все шайбы заброшены во втором периоде, гол Стася отменили, 59,6% выигранных вбрасываний и 31:23 по броскам. В общем, настроение отличное, шестое место на Западе с 51 очком. Здорово проявляет себя молодёжь в лицах Борикова, Липского, Пышкайло, которые при минимальном игровом времени успевают набирать очки и положительно влиять на командный результат.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 14:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В октябре минчане не пощадили хозяев 5:2, снова три шайбы (на двоих) были заброшены во втором отрезке. Так что в этой паре уровень комфорта за «приезжими». Три очные игры подряд торпедовцы пропускали во вторых периодах. Не забываем, что ноябрьская встреча завершилась выездной победой «Торпедо» 2:1 в овертайме. Год назад, 11 января 2024 года, минчане проиграли на своей арене 0:3. Так что матч обещает быть острым сразу по нескольким причинам.

Ещё одна из изюминок встречи — начало в 14:00 дня. Не каждому под силу вкатиться в игру во время привычного тихого часа. У «Динамо» интересный состав, да и Квартальнов — хороший тренер, поэтому желаю им доброго пути в плей-офф. Ставим на ТМ 6.5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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