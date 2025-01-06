«Северсталь» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Череповце

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.47.

«Красно-белые последними выходят из новогоднего мини-отпуска — они отдыхали больше недели. А вот хозяева уже успели «сгореть» дома московским динамовцам — 2:7. Думается, что и другой столичной команде они тоже проиграют. Тактика, которую ставит Жамнов, очень неудобна «Северстали». Неслучайно они проигрывали спартаковцам и в прошлогоднем плей-офф, а в ноябре в Москве удерживали ничейные 1:1 почти 60 минут, но потом всё-таки не выдержали и уступили 1:4.

Гости попытаются выступить максимально прагматично и поберечь силы — ведь после Череповца им играть с самыми принципиальными соперниками по чемпионату — петербургским СКА. Поэтому не ждите яркой победы от «Спартака». Скорее всего, зрители увидят не больше пяти заброшенных шайб, а красно-белые победят с минимальной разницей», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».