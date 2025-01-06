«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 6 января

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – «Авангард».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 6.5 за 2.80.

«Одно из моих любимых противостояний на Востоке, встреча команд, которые подарили одну из самых невероятных серий плей-офф в новейшей истории нашего хоккея в 2021 году, когда команды все семь матчей закончили победами гостей, а «Авангард», победив «Ак Барс», в итоге забрал себе заветный Кубок Гагарина.

В этом сезоне команды сыграли друг с другом всего лишь один матч, и было это в самом начале чемпионата. 9 сентября в Омске «Авангард» одержал довольно убедительную победу со счётом 4:1. Хотя по содержанию того матча всё было близко и вполне логичным казался овертайм. Только вот ошибка Тимура Билялова за пять с небольшим минут до конца игры привела к пропущенной шайбе. «Авангард» потом забросил ещё одну шайбу в пустые, а за 18 секунд до конца они умудрились ещё раз огорчить Билялова.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Однако после той победы у «Авангарда» дела пошли гораздо хуже, и ко второй встрече между командами их разделяет аж 11 очков. Казанцы имеют 52 очка после 39 матчей, у омичей 41 очко после 40 игр. У «Ак Барса» в пяти последних матчах три победы и два поражения, у «Авангарда» в пяти играх три поражения и две победы. А перед этим было ещё четыре победы подряд. «Ястребы» выздоравливают, и тем интереснее будет взглянуть на команду Ги Буше против такого сильного соперника.

У меня есть представление, что за такой короткий срок кардинально изменить картину игры просто невозможно. Поэтому отдаю в этом матче предпочтение казанской команде», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».