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«Ак Барс» — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Казани
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Авангард».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.09.

«Обе команды начали 2025 год красивыми уверенными победами, но над соперниками, которые сильно уступают в классе. «Ак Барс» выиграл 3:1 у «Лады», «Авангард» 5:1 в Нижнекамске – однако на месте омских болельщиков я бы не обольщался этим счётом. Шансов взять очки в Казани у «ястребов» объективно мало. Команда Гатиятулина на данный момент и выше классом, и в более хорошем игровом тонусе. Неслучайно после декабрьской паузы она победила и «Салават», и «Динамо», и «Трактор» — тогда как «Авангард» сильным соперникам постоянно проигрывает.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому берём уверенную победу хозяев. Ну и тотал больше пяти шайб. Оборона сибирской команды часто напоминает проходной двор, а у «Ак Барса» в последние недели явно разыгралась линия нападения», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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