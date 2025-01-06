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«Интер» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на финал Суперкубка Италии

«Интер» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на финал Суперкубка Италии
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Милан».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 2.32.

«Игра обещает быть интересной, но мне кажется, что в этом матче именно «Интер» является явным фаворитом. «Интер» просто катком проходит по всем командам, с которыми играет.

Суперкубок Италии . Финал
06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» очень силён с таким мощным трио в центре поля, которое я считаю лучшим в мире: Чалханоглу, Мхитарян, Барелла. С такими игроками команда может претендовать на звание одной из лучших в мире.

Проблемный «Милан» вряд ли сейчас может создать какие-то сложности «Интеру». Да, «Милан» прошёл «Ювентус», но и туринский клуб сейчас явно не в порядке и постоянно пропускает. Не думал, что «Ювентус» не справится с «Миланом», который при всех своих проблемах обыграл соперника 2:1, но «Интер» камня на камне не оставит от такого «Милана», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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