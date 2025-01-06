«Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест».

Ставка: ничья за 3.15.

«Вулверхэмптон» примет дома «Ноттингем Форест» в 20-м туре АПЛ 6 января. Да, если смотреть на позиции соперников в таблице, то всё кажется очевидным. Но я всё-таки не стал бы тут сбрасывать со счетов хозяев поля.

Да, пока «волки» очень низко идут в турнирной таблице, непривычно низко для своего уровня. Мы привыкли наблюдать команду ближе к середине турнира. Сейчас она идёт на границе с зоной вылета, 17-е место с 16 очками. Отрыв от вылетающих клубов минимален: одно очко — до «Ипсвича» и два — до «Лестера».

Но, справедливости ради, недавно «Вулвс» шли ниже этих соперников, сами находились в зоне вылета. Однако в последних турах коллектив начал исправлять ситуацию. В трёх турах подряд он не уступал — 3:0 с «Лестером», 2:0 с «Манчестер Юнайтед» и 2:2 с «Тоттенхэмом». Как мы видим, соперники были не самые простые у «волков» за этот период. Не мог не повлиять на такие результаты и приход нового тренера — Витора Перейры.

Ну а «Ноттингем» сейчас стоит в таблице намного выше, тоже там, где мы совсем не ожидали его увидеть. Сейчас команда на третьем месте и уже всерьёз борется за попадание в еврокубки. С 37 очками «лесники» отстают от второго «Арсенала» всего на два очка — такой же отрыв у них и от нижестоящих «Ньюкасла» и «Челси».

Данное положение подопечных Нуну Санту не является случайностью. В этом сезоне команда отлично выступает, уверенно играет даже с топовыми соперниками, грамотно пользуется их ошибками. Сейчас «Ноттингем» идёт на серии побед из пяти матчей. Всего в сезоне клуб намного чаще выигрывал, чем терпел неудачи.

Но я думаю, сейчас такое разное положение в таблице может сыграть злую шутку с «Ноттингем Форест». Клуб может недооценить «Вулверхэмптон», который борется за выживание. «Волки» же явно прибавили в последнее время после смены тренера. Сегодня они навяжут борьбу сопернику», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».