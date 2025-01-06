«Интер» — «Милан»: прогноз Виктора Гусева на матч за Суперкубок Италии 6 января

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Милан».

Ставка: гол Лаутаро Мартинеса за 2.75.

«Давайте сразу вспомним, что такая же встреча за Суперкубок была в 2022 году, тогда «Интер» выиграл у «Милана» 3:0.Третий мяч забил Лаутаро Мартинес, он по-прежнему в строю, по-прежнему он лидер «Интера». Будет особый разговор о его фигуре.

Турнир скоротечный: два полуфинала и финал. В условиях таких соревнований очень важно то, что у «Интера» на один день отдыха больше. Это значимо, особенно если учесть, что скамейка у «Милана» не такая длинная, как хотелось бы. Много травмированных.

Суперкубок Италии . Финал Суперкубок Италии . Финал 06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК Интер М Милан Не начался Милан Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

«Интер» здорово провёл полуфинальный матч с «Аталантой». Боялись поклонники команды, что скажется отсутствие ряда игроков обороны, но защита была надёжная. Когда какие-то ошибки они и допускали, Зоммер прекрасный всё подчищал. Ну и защитник Думфрис забил два красивых мяча. «Интер» победил 2:0.

Что касается «Милана», то полуфинал с «Ювентусом» завершился неожиданной победой «Милана». Он проигрывал 0:1, победил 2:1. Кто-то говорит, что это эффект нового тренера. Консейсау проводил первый матч у руля «Милана». Да, замены сделал хорошие. Но я бы сказал, что это эффект везения. «Милан» получил в свою пользу пенальти совершенно незаслуженный. Потом был автогол «Ювентуса». Эти 2:1 в моих глазах не подняли «Милан», хотя они и проявили волю. Тренер пытается что-то найти, но я не думаю, что это будет серьёзный соперник для «Интера» в финале. Я бы поставил на «Интер», но мой прогноз будет более точечным.

Личные встречи. Две игры в чемпионате в этом году закончились тем, что «Интер» и «Милан» победили на чужом поле. До этого было шесть подряд побед «Интера». Кстати, надо вспомнить Лигу чемпионов прошлого сезона. Там «Интер» победил 2:0 и 5:1. Абсолютное преимущество по личным встречам.

У «Милана» по-прежнему отсутствуют Леау и Лофтус-Чик, их участие — под вопросом. Это ослабит атаку, если их не будет. У «Интера» в этом же плане атаки отметим возможное отсутствие Тюрама, который травмирован и, скорее всего, на поле не выйдет. Для меня это увеличивает шансы Лаутаро Мартинеса. На нём двойная ответственность, он абсолютный лидер в атаке. В игре с «Аталантой» он имел моменты и открывался, но не забил. Мне кажется, в этой ситуации, когда на его плечи легла вся ответственность в атаке, он использует все возможности. Предсказывая параллельно победу «Интера», я бы поставил на удачную игру Лаутаро Мартинеса и предлагаю прогноз на то, что он забьёт», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».