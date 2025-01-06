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«Ростов-Дон» и «БЕТСИТИ» провели благотворительную акцию «Мишкопад»

«Ростов-Дон» и «БЕТСИТИ» провели благотворительную акцию «Мишкопад»
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Все собранные средства от продажи игрушек, которые «БЕТСИТИ» удвоил, отправились в фонд «Дарина» на лечение детей.

До начала игры с «Черноморочкой» посетители встречи могли купить плюшевых мишек, а после усыпали ими всю гандбольную площадку. Видео этой акции можно посмотреть здесь.

Все вырученные средства от продажи плюшевых игрушек пошли в фонд «Дарина» на лечение 15-летнего Леонида Панченко, которому поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз, а также на лечение других детей, которым необходима помощь.

В итоге на гандбольном матче было собрано 503 тыс. рублей, а «БЕТСИТИ» удвоил эту сумму до 1 006 000 рублей! Мишки отправятся в детские дома.

Акция «Мишкопад» проводится в Ростове с 2021 года. Сама игра завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 44:30. Гандболистки «Ростов-Дона» вышли на матч в специальных футболках с рисунками плюшевых медведей.

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