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«Трактор» — «Лада»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

«Трактор» — «Лада»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Лада».

Ставка: победа «Трактора» с форой (-2.5) за 3.30.

«Хорошо помню первый матч между этими командами, тогда, 25 октября, в Тольятти «Лада» вела в счёте с концовки первого периода, когда отличился Михаил Фисенко. «Трактор» два периода не мог отыграться, но за 29 секунд до конца лидер челябинских атак Максим Шабанов сравнял счёт. А в овертайме решающую шайбу забросил Илья Карпухин, который ныне является игроком уже другой команды. Как видите, единственный матч получился упорным и всего лишь с двумя шайбами за 60 минут игрового времени. Скудно? Согласен, но, может быть, сейчас всё будет иначе. Давайте попробуем разобраться в предстоящем матче и подобрать интересную ставку.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе команды в 2025 году провели уже по два матча: «Трактор» проиграл дома «Амуру» в овертайме и победил «Автомобилист» со счётом 2:0. «Лада» в упорном матче уступила в Казани 1:3 и разгромила «Барыс» в Астане. Таким образом, есть поражение и есть сухая победа. По ощущениям, встреча тоже может быть упорной, но я почему-то предчувствую, что игра пройдёт с преимуществом челябинцев.

Голкипер «Лады» Александр Трушков был признан лучшим вратарём прошлой недели чемпионата КХЛ, так что мои опасения, связанные с уходом Владислава Подъяпольского, пока не оправдываются, ведь вратарь действительно играет здорово и помогает своей команде. Другое дело, сколько по времени продлится данный отрезок? По-моему мнению, эти результаты команды Павла Зубова — выше ожиданий. Это хорошая тренерская работа, но противостоять классным командам текущим составом всё-таки трудно. Опять же, я могу ошибаться, но всё-таки проверю свою теорию», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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