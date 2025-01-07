«Локомотив» — «Витязь»: кто фаворит матча КХЛ, ставки и прогнозы

7 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» примет «Витязь». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.53, что приблизительно равно 64% вероятности. Победа «Витязя» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 6.70 (около 14% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (примерно 22%).

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 января 2025, вторник. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Локомотив» — «Витязь» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.05, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.77. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 14.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.50.

Ярославцы возглавляют сводную таблицу КХЛ с внушительным отрывом от преследователей. Команда Никитина выигрывает около 80% от своих матчей. Если так пойдёт дальше, Кубок Континента видится неизбежностью.

3 января «богатыри» проиграли «Куньлуню» (2:3 ОТ), а затем уступили СКА (2:5). Шансы на выход в плей-офф у «Витязя» ещё есть, но они становятся всё призрачнее.