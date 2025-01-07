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«Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз и ставки на матч НХЛ

8 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота» примет «Сент-Луис». Встреча пройдёт на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле. Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Миннесоты» в основное время предлагается с коэффициентом 2.18, что приблизительно равно 45% вероятности.

Победа «Сент-Луиса» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.90 (около 31% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.10 (примерно 24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Миннесота» — «Сент-Луис» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.10, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.73.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.60. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.50.