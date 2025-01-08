«Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Миннесота» — «Сент-Луис».

Ставка: победа «Миннесоты» за 2.20.

Каким-то чудом «Миннесота» преодолела спад, возникший из-за травм ведущих хоккеистов. Проиграла только один из шести предыдущих матчей. Без Кирилла Капризова на выезде перетерпела возглавляющий турнирную таблицу Восточной конференции «Вашингтон» (4:3 Б) и разгромила «Каролину» (4:0). Статус возвращения лучшего снайпера НХЛ 2024 года уже больше недели «со дня на день».

У «Сент-Луиса» тоже неплохие показатели на последнем отрезке: четыре победы против двух поражений. Подсобил удобный календарь. На дистанции у «Миннесоты» результаты намного лучше. По потерянным очкам она делит первое место с «Виннипегом» в турнирной таблице Западной конференции. «Блюзмены» недотягивают даже до зоны уайлд-кард.

В предыдущем матче «Сент-Луис» уступил «Коламбусу» (4:6). Одну из шайб помог отыграть Павел Бучневич, записавший на свой счёт голевую передачу. Россиянин часто радует результативностью, но в основном «блюзмены» побеждают не претендующие на выход в плей-офф клубы.

Предлагаем заключить пари на лобовую победу хозяев. У «дикарей» техничнее нападение и лучше поставлена игра в обороне. Добавляем к этому свой лёд и вероятное возвращение Кирилла Капризова. Солидная заявка на успех!