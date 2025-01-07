Бетербиев — Бивол 2: прогноз и ставки на реванш 22 февраля

22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой-реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Главный бой начнётся не ранее 23:00 мск.

На кону в реванше будет звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. В первом бою чемпион мира WBC, IBF и WBO Бетербиев победил чемпиона по версии WBA Бивола. Информация о трансляции боя-реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом появится позже.

Букмекеры считают шансы боксёров абсолютно равными. За 2.00 можно поставить на то, что Бетербиев снова победит. С таким же коэффициентом принимают пари и на то, что Бивол сумеет взять реванш. А вот ничья маловероятна, на неё можно сделать ставку за 18.00.

Аналитики склоняются к тому, что бой продлится всю дистанцию. На такое развитие событий дают коэффициент 1.52. Досрочное завершение противостояния доступно за 2.55.