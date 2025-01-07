«Куньлунь» — «Амур»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 7 января

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Амур».

Ставка: победа «Амура» в матче за 2.05.

«Амур» — команда, которая уже точно не попадёт в плей-офф, но в составе которой есть игроки, которые продолжают выходить на каждый матч и стараются показать хороший хоккей. Есть Гальченюк, есть другие ребята. Побед по-прежнему немного. В последних пяти играх из 10 очков набрано всего 3. До этого, если снова взять отрезок из пяти матчей, то там та же картина: одна победа и одно поражение за пределами основного времени, те же 3 очка из 10. Это крохи. Но игра, её содержание в некоторых матчах и отдельно взятых отрезках матчей — смотрибельная и интересная. Так что не удивлюсь, если «Амур» увезёт победу из Мытищ.

Другое дело, что сами китайцы сейчас в полном порядке и в последних четырёх матчах команда Михаила Кравца одержала четыре победы, что позволило им обойти в таблице «Витязь» и приблизиться к «Торпедо». Продолжение победной серии — залог сохранения разницы в очках с «Торпедо». Но, опять же, есть и другая сторона: мы знаем, что «Куньлунь» редко выдаёт длительные победные серии, ведь для этого нет такой мощи и глубины состава. И вот тут внутренний разрыв: или верить в желание китайцев брать очки, чтобы продолжать борьбу; или верить в «тигров», которые, несмотря на турнирные амбиции, всё равно хотят побеждать.

Почему-то я больше склоняюсь ко второму варианту — победа «Амура», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».