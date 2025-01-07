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«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз Вредного букмекера на матч Кубка лиги

«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз Вредного букмекера на матч Кубка лиги
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Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев дал прогноз на матч Кубка лиги «Арсенал» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.77.

«У «Ньюкасла» слишком короткая скамейка для игры на несколько фронтов плюс тяжелейший соперник в предстоящем матче. Команда Эдди Хау набрала сумасшедший ход в английской Премьер-лиге и вполне способна вернуться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Что для этого нужно? Во-первых, правильно расставить приоритеты, а лишь во-вторых — быть удачливым и мощным.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
07 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ньюкасл» должен сделать ротацию, поэтому я проверяю победу «Арсенала» за 1.77. Да, у Артеты, как обычно, не вся обойма здорова, но глубина состава в целом гораздо лучше. Плюс фактор своего поля, где у «Арсенала» 10 побед в 12 последних матчах. Поэтому П1 за 1.77», — приводит слова Прокофьева «Ставка ТВ».

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