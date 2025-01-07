«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз Вредного букмекера на матч Кубка лиги

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев дал прогноз на матч Кубка лиги «Арсенал» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.77.

«У «Ньюкасла» слишком короткая скамейка для игры на несколько фронтов плюс тяжелейший соперник в предстоящем матче. Команда Эдди Хау набрала сумасшедший ход в английской Премьер-лиге и вполне способна вернуться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Что для этого нужно? Во-первых, правильно расставить приоритеты, а лишь во-вторых — быть удачливым и мощным.

«Ньюкасл» должен сделать ротацию, поэтому я проверяю победу «Арсенала» за 1.77. Да, у Артеты, как обычно, не вся обойма здорова, но глубина состава в целом гораздо лучше. Плюс фактор своего поля, где у «Арсенала» 10 побед в 12 последних матчах. Поэтому П1 за 1.77», — приводит слова Прокофьева «Ставка ТВ».