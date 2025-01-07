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«Металлург» — «Адмирал»: кто фаворит матча КХЛ, во сколько начало, прогноз

«Металлург» — «Адмирал»: кто фаворит матча КХЛ, во сколько начало, прогноз
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7 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» примет «Адмирал». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург». Первое вбрасывание запланировано на 14:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.69, что приблизительно равно 55% вероятности. Победа «Адмирала» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.70 (около 21% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.05 (примерно 24%).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Металлург» — «Адмирал» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.45, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.52. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.70.

Под занавес 2024 года «Металлург» набрал прекрасный ход: выиграл восемь из девяти матчей. Отставание от лидеров конференции становится всё меньше. Шансы действующего чемпиона закончить регулярку на первом месте в турнирной таблице Востока возрастают.

На новогодний перерыв команда из Владивостока ушла без праздничного настроения, потерпев четыре поражения подряд. Мотивации прервать череду неудач должно быть много.

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