В Британии призвали игнорировать бонусы букмекеров в новогодние праздники
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Национальная служба здравоохранения Великобритании выступила с заявлением на своём сайте, в котором призвала граждан страны не использовать бонусы букмекеров в новогодние праздники.
Ведомство считает, что бонусы от компаний могут привести к игорной зависимости и тратам своего бюджета, отложенного на подарки близким. Отмечается, что букмекеры традиционно проводят различные акции для своих клиентов в период Boxing Day в английской футбольной Премьер-лиге, а также в период рождественских и новогодних праздников.
За последний год служба здравоохранения увеличила с 8 до 15 число клиник по борьбе с игорной зависимостью в стране.
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