В Британии призвали игнорировать бонусы букмекеров в новогодние праздники

Национальная служба здравоохранения Великобритании выступила с заявлением на своём сайте, в котором призвала граждан страны не использовать бонусы букмекеров в новогодние праздники.

Ведомство считает, что бонусы от компаний могут привести к игорной зависимости и тратам своего бюджета, отложенного на подарки близким. Отмечается, что букмекеры традиционно проводят различные акции для своих клиентов в период Boxing Day в английской футбольной Премьер-лиге, а также в период рождественских и новогодних праздников.

За последний год служба здравоохранения увеличила с 8 до 15 число клиник по борьбе с игорной зависимостью в стране.