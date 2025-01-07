Профессор математики назвал вероятность крупного выигрыша в лотерею

Профессор Российской академии наук и генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец оценил вероятность крупного выигрыша в лотерею.

«Что касается оценки вероятности остаться «при своих» именно к Новому году, можно посчитать. Допустим, человек получил новогоднюю премию в размере около 15–20 тысяч рублей. Если он решит потратить 20% этой суммы на лотерейные билеты, то вероятность остаться в минусе — около 98%, вероятность выйти в небольшой плюс — около 1,8%, вероятность крупного выигрыша — менее 0,2%», — приводит слова Оселедца «РИА Новости».

По словам учёного, деньги, которые россияне тратят на лотерейные билеты, куда целесообразнее будет потратить на новогодние подарки.