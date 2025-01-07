89 потенциально договорных матчей выявили в декабре 2024 года

Организация United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS) опубликовала отчёт за декабрь 2024 года на своём официальном сайте. За это время ULIS зафиксировала 89 потенциально договорных матчей. Это наибольшее число за 2024 год, выявленное за календарный месяц.

Из этих игр 85 пришлись на футбол, две — на баскетбол, по одной — на волейбол и теннис. Больше всего подозрительных встреч прошло в Азии — 55. 20 матчей сыграли в Европе, семь — в Африке, пять — в Южной Америке и два — в Северной.

Всего в 2024 году ULIS выявила 733 подозрительные встречи. 86% из них пришлись на футбол.