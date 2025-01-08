Букмекеры оценили шансы «Барселоны» выйти в финал Суперкубка Испании

8 января в матче 1/2 финала Суперкубка Испании встретятся «Атлетик» и «Барселона». Встреча пройдёт в городе Джидда (Саудовская Аравия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом «Барселону». Сделать ставку на победу каталонцев предлагается с коэффициентом 1.86, что равно приблизительно 54% вероятности.

Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 4.20 — в районе 22%. Ничейный исход по итогам основного времени можно найти в линии за 4.05, что составляет примерно 24%.

В то же время аналитики считают, что матч «Атлетик» — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.