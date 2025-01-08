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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: назван фаворит полуфинала Кубка лиги

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: назван фаворит полуфинала Кубка лиги
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8 января состоится первый матч 1/2 финала Кубка лиги Англии, в котором «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.70, что равно приблизительно 58% вероятности.

Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 4.20 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.90, что составляет примерно 20%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.35.

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