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«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: определён фаворит «зелёного дерби» в Казани

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: определён фаворит «зелёного дерби» в Казани
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8 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» примет «Салават Юлаев». Встреча пройдёт на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.42, что приблизительно равно 40% вероятности.

Победа «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.85 (около 34% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.80 (примерно 26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Ак Барс» — «Салават Юлаев» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.19, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.72.

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