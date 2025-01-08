СКА — «Спартак»: прогноз и ставки на матч КХЛ

8 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА примет «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности.

Победа «Спартака» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.05 (около 32% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.80 (примерно 28%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча СКА — «Спартак» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 3.10, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.35. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.40. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.90.