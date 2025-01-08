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«Торпедо» — «Сибирь»: прогноз и ставки на матч КХЛ

«Торпедо» — «Сибирь»: прогноз и ставки на матч КХЛ
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8 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» примет «Сибирь». Встреча пройдёт на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 1.97, что примерно равно 49% вероятности.

Победа «Сибири» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.70 (около 26% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.90 (примерно 25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Торпедо» — «Сибирь» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.42, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.53. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 10.5. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.30.

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