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«Атлетик» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Суперкубка Испании

«Атлетик» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Суперкубка Испании
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Суперкубка Испании «Атлетик» — «Барселона».

Ставка: 1:1 за 6.40.

«В полуфинале Суперкубка Испании сойдутся «Атлетик» и «Барселона». Жду тяжёлой игры для каталонцев. Не уверен, что они пройдут в финал.

На данный момент «Атлетик» показывает лучшие результаты, чем его соперник по встрече. Что говорить, если клуб не проигрывал аж с начала октября. Тогда он потерпел неудачу с «Жироной» (1:2), после чего только играл вничью и побеждал. И успехов у басков было подавляющее число. Так, за полтора месяца сыграл вничью коллектив всего один раз.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2025, среда. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселоне» такие результаты и не снились. Точнее, стартовал клуб в сезоне примерно с такой же статистикой, очень редко проигрывал, часто побеждал, уверенно лидировал в Ла Лиге. Сейчас же ситуация изменилась. Чередует команда Флика разные результаты, уже давно ей не удавалось выиграть в двух матчах подряд. Прошлый год каталонцы завершили двумя неудачами от разных противников — 0:1 с «Леганесом» и 1:2 с «Атлетико». Лидерство в Примере уже потеряно.

В новом 2025 году обе команды стартовали с побед. Но это было ожидаемо — они играли пока только в Кубке Испании. Там «Барса» справилась с «Барбастро» (5:0), а «Атлетик» в тяжёлом матче одолел «Логронес» (1:0).

В очных встречах всё не так просто было. В трёх играх они чередовали разные результаты, дважды в основное время их противостояния завершались вничью. Сейчас я думаю, что за 90 минут они тоже не определят победителя, забьют по голу, и всё на этом — точный счёт 1:1 за 6.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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