СКА — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч СКА — «Спартак».

Ставка: СКА победит за 2.00.

Новый год подопечные Романа Ротенберга начали весьма бодро. Разгромили ЦСКА (6:3) и «Витязь» (5:2). «Спартак» в новом году успел провести пока только один матч — с «Северсталью». Проиграл. У москвичей очень сложный календарь. После СКА им предстоит в гостях сыграть с лидирующим «Локомотивом» и ЦСКА.

В гостях москвичи выступают здорово, но в Санкт-Петербурге выиграли только одну из шести последних встреч. Серьёзный момент, который нельзя не учитывать. Если добавить сюда историю игр в Москве, то расклад для красно-белых становится ещё печальнее. Они уступили в основное время в 8 из 10 последних очных встреч. Почему бы не заключить пари на лобовую победу хозяев?

До новогоднего перерыва СКА часто терял очки с клубами из верхней части сводной таблицы КХЛ. Разгромная победа над ЦСКА говорит о том, что удалось здорово усилиться. «Спартак», естественно, не сдастся без боя, но всё же петербуржцы видятся фаворитами.