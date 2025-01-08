«Торпедо» — «Сибирь»: прогноз на матч в Нижнем Новгороде

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Торпедо» — «Сибирь».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.70.

После пяти побед подряд подопечные Вадима Епанчинцева уступили «Нефтехимику» (1:2). Запас сил начал иссякать. Выезд в Нижний Новгород станет для новосибирцев третьей игрой в гостях подряд. Нижегородцы, в свою очередь, выиграли только 3 из 10 предыдущих матчей. После разгромного поражения от минского «Динамо» (0:3) дело дошло до корректировок в тренерском штабе Игоря Ларионова, общения хоккеистов друг с другом и с тренерами.

Помогло. Автозаводцы отомстили минчанам на выезде — 4:2, однако соперник не показал лучшей игры, в то время как нижегородцы выложились на полную. Хаос и ошибки никуда не делись. У «Торпедо» очень плохая статистика выступлений в родных стенах. Дома нижегородцы уступили в 14 из 20 матчей. За этот отрезок они забросили только 45 шайб, хотя в целом у команды с результативностью порядок (130 шайб в 41 встрече).

«Сибирь» в гостях выступает классно (выиграла в основное время 11 из 22 матчей). Предугадать ход предстоящей встречи становится сложно. Предлагаем заключить пари на ТМ 5.5 шайбы. В шести последних играх новосибирцы пропустили только восемь шайб, но и результативность у них не самая высокая.