Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз на «зелёное дерби»

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз на «зелёное дерби»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Ставка: итоговая победа «СЮ» за 2.08.

Материалы по теме
«Торпедо» — «Сибирь». Ларионов ходит по краю
«Торпедо» — «Сибирь». Ларионов ходит по краю

12 из 13 предыдущих очных встреч в регулярном чемпионате закончились победой домашней команды. Есть подозрение, что удивительная статистика испортится. Подопечные Виктора Козлова имели аж двое лишних суток на подготовку и восстановление. Никаких проблем со свежестью, зато всё необходимое для дотошного разбора оппонента и настройки игры.

Кроме того, 2024 год «Салават» завершил мощно: 10 побед из 12 возможных, мало пропущенных шайб. «Ак Барс», напротив, повадился чередовать поражения с победами. Но январь начался для Уфы с кошмарных 1:4 от «Сибири». Причём дома. Самое то, чтобы встряхнуться, собраться с мыслями и перекрыть неудачу победой над принципиальным соперником.

Теперь — к «Ак Барсу». Это «СЮ» копил злобу с 4 января, а казанцы проведут третью игру за пять суток. Поправка: третью нервную и плотную игру. Сначала долго и старательно давили упёртую «Ладу» — 3:1 с первым голом на 50-й минуте и заключительной шайбой в пустые ворота. Следом — визит переродившегося «Авангарда». Драки, много удалений, напряжённая концовка. Куча энергии потребовалось.

Это всё к чему: вероятно, гости имеют все основания на преимущество в движении и единоборствах. В какой-то момент у «барсов» могут банально подсесть батарейки. Так что мы бы играли против линии. На итоговую победу гостей дают 2.08 — очень соблазнительно.

Материалы по теме
СКА — «Спартак». Разгром за разгромом
СКА — «Спартак». Разгром за разгромом
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android