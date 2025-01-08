«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз на «зелёное дерби»

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Ставка: итоговая победа «СЮ» за 2.08.

12 из 13 предыдущих очных встреч в регулярном чемпионате закончились победой домашней команды. Есть подозрение, что удивительная статистика испортится. Подопечные Виктора Козлова имели аж двое лишних суток на подготовку и восстановление. Никаких проблем со свежестью, зато всё необходимое для дотошного разбора оппонента и настройки игры.

Кроме того, 2024 год «Салават» завершил мощно: 10 побед из 12 возможных, мало пропущенных шайб. «Ак Барс», напротив, повадился чередовать поражения с победами. Но январь начался для Уфы с кошмарных 1:4 от «Сибири». Причём дома. Самое то, чтобы встряхнуться, собраться с мыслями и перекрыть неудачу победой над принципиальным соперником.

Теперь — к «Ак Барсу». Это «СЮ» копил злобу с 4 января, а казанцы проведут третью игру за пять суток. Поправка: третью нервную и плотную игру. Сначала долго и старательно давили упёртую «Ладу» — 3:1 с первым голом на 50-й минуте и заключительной шайбой в пустые ворота. Следом — визит переродившегося «Авангарда». Драки, много удалений, напряжённая концовка. Куча энергии потребовалось.

Это всё к чему: вероятно, гости имеют все основания на преимущество в движении и единоборствах. В какой-то момент у «барсов» могут банально подсесть батарейки. Так что мы бы играли против линии. На итоговую победу гостей дают 2.08 — очень соблазнительно.