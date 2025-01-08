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«Атлетик» Бильбао — «Барселона»: прогноз на полуфинал Суперкубка Испании

«Атлетик» Бильбао — «Барселона»: прогноз на полуфинал Суперкубка Испании
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Атлетик» Б — «Барселона».

Ставка: «Атлетик» не проиграет за 2.05.

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«Атлетик» не лучшим образом начал сезон, зато потом обрёл стабильность. Клуб из Бильбао уступил только в 1 из 15 предыдущих матчей чемпионата Испании. «Барселона» — с точностью до наоборот. После яркого старта резко сбавила. Выиграла лишь одну из семи последних встреч в Ла Лиге. Травмы, скандалы, ситуация с Дани Ольмо — атмосферу внутри даже представлять не хочется.

Клуб из Бильбао не спеша прогрессирует под руководством Эрнесто Вальверде. Того самого, который привёл «Барселону» к двум победам в Примере. Ещё во главе с ним сине-гранатовые стали обладателями Кубка и Суперкубка Испании. Тренер наверняка подберёт правильные слова для мотивации подопечных на матч с бывшим клубом.

Две последние очные встречи в Кубке Испании выиграли баски (в обоих случаях — в дополнительное время). В этом сезоне они потерпели только три поражения (в два раза меньше, чем «Барселона»). Предлагаем заключить пари на то, что «Атлетик» как минимум не проиграет в основное время. Даже удивительно, что с учётом состояния сине-гранатовых коэффициент превышает «двойку».

Каталонцам на фоне бардака очень нужен трофей, однако они, похоже, сейчас банально не способны преодолевать серьёзное сопротивление. А баски это самое сопротивление непременно обеспечат.

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