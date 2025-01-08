«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз на полуфинал Кубка лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.10.

«Ливерпуль» проводит выдающийся сезон. Подопечные Арне Слота уступили в одной-единственной из 28 официальных встреч и четыре раза сыграли вничью. Недавние 6:3 с «Тоттенхэмом» ещё свежи в памяти. И это ещё лондонцы легко отделались.

Идеи Ангелоса Постекоглу, которые в прошлом сезоне были в новинку и воодушевляли, выдохлись после столкновения с суровой реальностью. «Шпоры» уступили 10 из 20 матчей АПЛ и три раза сыграли вничью. Потерпев поражение в предыдущем туре «Ньюкаслу» (1:2), они спустились на 12-ю строчку турнирной таблицы.

С 2008 года «Тоттенхэм» не взял ни одного трофея. У него сформировался менталитет, далёкий от чемпионского. Предлагаем проверить П2 + ТБ 2.5 мяча. «Шпоры» пропускают часто (в среднем за игру — 1,5 мяча). Мерсисайдцы в среднем за матч забивают 2,5 гола. Им не составит труда подарить ещё один голевой триллер в Лондоне даже на фоне экспериментов с составом.