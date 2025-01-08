«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка лиги

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка лиги «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют во втором тайме за 2.20.

«Постекоглу обозначил этот сезон как трофейный, потому что у него всё время получается на второй год выиграть что-то со своей командой. Трофеи подобного калибра были у него в Шотландии, а теперь появляется возможность пройти в финал на «Уэмбли». Всё бы хорошо, только огромное количество травм у «Тоттенхэма» просто убивает. Выбита абсолютно вся линия обороны во главе с вратарём. И мы видим, как нестабильно выступает защита, составленная из игроков разных амплуа. Под вопросом также и участие в матче Дрэгушина, что может стать ещё одной большой потерей в центральной зоне. В общем, у Постекоглу страшная ситуация, в отличие от Арне Слота.

«Ливерпуль» вполне может претендовать на выход в финал, даже несмотря на не самую убедительную игру с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Команда Слота в гонке за чемпионство, и терять очки в чемпионате будет преступлением, поэтому возможна ротация. Однако даже смешанный состав «Ливерпуля» сейчас выглядит куда интереснее, чем «Тоттенхэм».

Однако мне представляется, что «шпоры» выйдут биться за свою жизнь. Они прекрасно понимают, что выход в финал — в их руках, тем более — на своей территории. Потому это будет жёсткая схватка с обилием карточек и, возможно, даже с удалением. Но я бы сыграл на то, что обе забьют во втором тайме. «Ливерпуль» остро атакует и по-разному может держать темп. «Тоттенхэм» же всегда играет авантюрно, и даже такие изменения в составе несильно влияют на команду. Поэтому авантюризм «Тоттенхэма», помноженный на класс «Ливерпуля», даёт уверенность, что оба клуба забьют во второй половине», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».