«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру 1/2 финала Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.70.

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сойдутся в полуфинале Кубка английской лиги. Отдаю тут предпочтение гостям. У них лучше складываются дела как в последнее время, так и на дистанции всего сезона.

Совсем неважно выступает «Тоттенхэм» в последнее время. Сейчас у него идёт серия без побед из четырёх матчей. За этот период всего один раз сыграли вничью «шпоры» — 2:2 с «Вулверхэмптоном». Тогда явно команда Постекоглу наиграла на победу, могла три, как минимум, забить, а пропустила второй мяч она только в концовке.

Но в других трёх матчах недавно «Тоттенхэм» только проигрывал. По разным сценариям проходили те противостояния, был и разгромный матч с «Ливерпулем» (3:6), и минимальные неудачи с «Ноттингем Форест» (0:1) и с «Ньюкаслом» (1:2). Но в любом случае, серия без побед уже у подопечных Постекоглу насчитывает четыре встречи.

У «Ливерпуля» в этом плане дела, конечно, складываются намного лучше. Уже несколько месяцев не проигрывал коллектив. Почти только побеждают «красные», за редким исключением случаются ничьи у их. Один из таких случаев произошёл как раз в прошлом туре АПЛ — 2:2 с «Манчестер Юнайтед». Далеко не лучший матч в исполнении команды Слота. Но я бы пока акцент на этой игре не делал. Сейчас вообще непонятно, как готовиться к матчам с перестроечного «МЮ». Да и график матчей у коллектива тяжёлый.

В отличие от «Тоттенхэма», до этой ничьей только выигрывал «Ливерпуль», делал это в матчах с соперниками разного уровня — 5:0 с «Вест Хэмом», 3:1 с «Лестером», 2:0 с «Ман Сити». В таблице АПЛ «Ливерпуль» всё ещё уверенно лидирует, является главным претендентом на чемпионство. Если ничего не изменится, что команда Слота выиграет трофей в этом сезоне.

Победа может достаться «Ливерпулю» не только в АПЛ, но и в Кубке лиги, почему нет? «Тоттенхэм» сейчас, к сожалению, на другом уровне выступает, испытывает больше проблем. Это только первый полуфинал, основных составов не жду. Но всё равно думаю, что выиграет тут «Ливерпуль». Ставлю на это с коэффициентом 1.70», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».