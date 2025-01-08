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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Кубка лиги 8 января

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Кубка лиги 8 января
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка лиги «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 2.03.

«Тоттенхэм» в чемпионате Англии выглядит ужасно, после 20 туров у лондонцев всего 24 очка, они на 12-м месте, а зона вылета ближе, чем еврокубки. В этом сезоне «шпоры» играют ещё в Лиге Европы, и там тоже дела идут не очень, лишь девятая строчка за два тура до финиша и вопрос о прямой путёвке в 1/8 остаётся открытым. Да и форма «Тоттенхэма» нынче так себе: три поражения и ничья в четырёх последних матчах.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» проводит роскошный сезон, мерсисайдцы уверенно возглавляют турнирную таблицу АПЛ. Команда Арне Слота имеет шестиочковый отрыв и игру с «Эвертоном» в запасе. Есть ещё Лига чемпионов, и там «Ливерпуль» не просто хорош, а лидирует, не потеряв ни одного очка в шести турах. Да и в целом в этом сезоне мерсисайдцы проиграли лишь раз, но было это ещё в сентябре.

Нас ждёт матч Кубка лиги, но это лишь первая игра, а ответная пройдёт в Ливерпуле только в начале февраля. Плюс команды не так давно встречались в Лондоне и выдали россыпь голов — аж девять. Но победителем вышла команда Слота, забивавшая в два раза больше. Сейчас шанс «Тоттенхэма» — соперник может выйти в неоптимальном составе, но ведь и лондонцы наверняка будут ратировать стартовых футболистов. Поэтому поверим в ещё один яркий спектакль от обеих команд с победой гостей», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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