«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: ставка Эльвина Керимова на игру Кубка лиги 8 января

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка лиги «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.70.

«В полуфинале Кубка английской лиги сойдутся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». «Шпоры» четыре матча подряд в чемпионате не побеждают. Испытывает клуб серьёзные кадровые и игровые проблемы. В сложной ситуации он находится.

Игра в защите не выдерживает никакой критики, несмотря на позитив, на идеи Постекоглу и его привлекательный стиль, зрелищный футбол, без результата, конечно, понятно, что верить в эти идеи игрокам сложно. Все время тренер находится под давлением. И его команда очень уязвима с таким стилем, с владением, с коротким розыгрышем в начальной фазе атаки, с прессингом. В общем, это очень смело, но пока не очень работает в этом сезоне.

Играть «Тоттенхэму» предстоит с «Ливерпулем» — лучшей командой Англии, может быть, и Европы сейчас. Да, он потерял очки в матче с «Манчестер Юнайтед», но мог и победить, моментов у команды было больше. Хотя в концовке могли и проиграть.

Здесь есть явный фаворит в этой паре. Это, конечно, «Ливерпуль». Он и в позиционном нападении, и в прессинге хорош, и создаёт очень много, и забивает. Слот проделывает громадную работу, при том что он сильно стилистически «Ливерпуль» поменял после ухода Клоппа. И кажется, что потенциал своего состава он раскрывает даже лучше, чем мог бы это сделать Юрген, учитывая вертикальный стиль игры.

Я бы в этом матче, понятно, что это Кубок лиги, понятно, что составы могут быть не на 100% оптимальными, тем не менее взял бы простой вариант ставки, просто победу «Ливерпуля» с хорошим коэффициентом 1.70. Я думаю, учитывая громадные проблемы «Тоттенхэма» в защите, «Ливерпуль» ими воспользуется и, скорее всего, победит в основное время», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».