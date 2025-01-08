«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на первый матч 1/2 финала Кубка лиги

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Кубка лиги «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.70.

«8 января «Тоттенхэм Хотспур» на своей великолепной арене встретится с «Ливерпулем» в первом полуфинальном матче 65-го розыгрыша Кубка лиги, в котором принимают участие все 92 клуба, входящие в главные три дивизиона чемпионата Англии.

«Ливерпуль» приезжает в Лондон в ранге действующего обладателя Кубка лиги, который «красные» выиграли под руководством незабвенного Юргена Клоппа, а также единоличного и безусловного лидера АПЛ.

«Ливерпуль» — рекордсмен по количеству побед в Кубке лиги, их у него 10. Мерсисайдцы держат рекорд и по числу появлений в полуфинале Кубка лиги. Для них нынешний полуфинал — 20-й, из предыдущих 19 в финал они попадали 14 раз.

Вторыми здесь за «красными» идут как раз «Шпоры», которые в 18-й раз прошли в полуфинал. Из своих предыдущих 17 полуфиналов они пробивались дальше лишь девять раз, а трофей выигрывали и того меньше — четыре.

Интересно, что до нынешнего розыгрыша «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» никогда не встречались в полуфинале Кубка лиги. Они однажды играли друг против друга в третьем раунде, трижды в 1/8 финала, один раз в четвертьфинале и один раз в финале — в 1982 году на «Уэмбли» в дополнительное время верх взял «Ливерпуль» — 3:1. Однако по общему количеству побед в этих кубковых междоусобицах лидирует «Тоттенхэм», у которого их четыре против трёх у «Ливерпуля».

На пути к нынешнему полуфиналу «Хотспур» последовательно убрал с дороги «Ковентри» в гостях — 2:1 (третий раунд), а потом дома «Манчестер-Сити» — 2:1 (1/8) и «Манчестер Юнайтед» — 4:3 (1/4). «Ливерпуль» начал свой кубковый путь в этом сезоне с домашней победы над «Вест Хэмом» — 5:1 (третий раунд), а затем двух гостевых над «Брайтоном» — 3:2 (1/8) и «Саутгемптоном» — 2:1 (1/4).

Кубковые матчи непредсказуемы, но здесь фаворит очевиден (во всяком случае на сегодняшний день) — это «Ливерпуль», который буквально камня на камне не оставил от «Тоттенхэма» в 17-м туре 22 декабря, разгромив в Лондоне хозяев 6:3. Кроме того, «шпоры» испытывают огромные проблемы с составом из-за череды травм ведущих игроков: вратаря Гульермо Викарио, защитников Бена Дэвиса, Мики ван де Вена, Кристиана Ромеро, Дестини Удоджи. Не успеют к 8 января восстановиться хавбек Майки Мур, форварды Ришарлисон и Вильсон Одобер. Под вопросом защитник Дрэгушин и дублёр Викарио — голкипер Форстер. У «Ливерпуля» подобных проблем нет. На его победу и поставим», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».